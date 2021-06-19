Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz transferlerinden vazgeçti!

Son dakika spor haberleri: ve transferlerinden vazgeçti!

Transferde yerli isimlere yönelen 'da 'dan ve forması giyen isimleri ön plana çıkmıştı. Bordo-mavili yönetim, iki futbolcunun kulüplerinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferlerden vazgeçti. Burak Kapacak'a 'nin ilgisi devam ediyor. Barış Alper Yılmaz ise 'ın transfer gündeminde bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 10:37
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz transferlerinden vazgeçti!

Dış transferde , ve 'e imza attıran 'da yerli harekatı için düğmeye basıldı. Teknik direktör 'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriyor. Genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadroya katmanın hesaplarını yapan , 'dan ve forması giyen 'ı listeye eklemişti.

YÖNETİM TRANSFERLERDEN VAZGEÇTİ!
Trabzonspor'da 2 genç futbolcunun transferinin rafa kalktığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre, Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz'ın kulüplerinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bordo-mavili yönetim transferden vazgeçti.

Transferde Burak Kapacak'a 'nin ilgisi sürüyor. Barış Alper Yılmaz ise 'ın gündeminde bulunuyor.

Her iki futbolcunun kulüpleriyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

SON DAKİKA