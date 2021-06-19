Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz transferlerinden vazgeçti!

Dış transferde Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik'e imza attıran Trabzonspor'da yerli harekatı için düğmeye basıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veriyor. Genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadroya katmanın hesaplarını yapan Fırtına, Bursaspor'dan Burak Kapacak ve Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz'ı listeye eklemişti.
YÖNETİM TRANSFERLERDEN VAZGEÇTİ!
Trabzonspor'da 2 genç futbolcunun transferinin rafa kalktığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre, Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz'ın kulüplerinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bordo-mavili yönetim transferden vazgeçti.
Transferde Burak Kapacak'a Fenerbahçe'nin ilgisi sürüyor. Barış Alper Yılmaz ise Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor.
Her iki futbolcunun kulüpleriyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.