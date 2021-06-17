Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor'dan dostluk çağrısı: Karadeniz kulüpler birliği kurulsun

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Giresunspor'un da katılımı ile 210 kilometrelik alan içerisinde komşu olan üç ilin takımı Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor ilk kez Süper Lig'de birlikte mücadele etmeye hak kazandı. Trabzonspor 1974-75 sezonunun ardından aralıksız olarak ligde mücadele verirken, Çaykur Rizespor 1979-80'de ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı. En son ligde 1976-77 sezonunda yer alan Giresunspor ise 44 yıl sonra lige yeniden merhaba dedi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu vasıtasıyla birliktelik mesajları veren üç takım, Karadeniz Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde mesajlar verdi.

AHMET AĞAOĞLU: BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Karadeniz takımlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmelidir. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanların ayrışmaması gerekiyor. Bu yüzden kardeşliğimizin daha da pekişmesi için yan yana durarak güçlü bir Karadeniz birlikteliği oluşturmalıyız. Bu çalışmayı sonuna kadar destekliyorum. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor'un, Giresunspor'un ve diğer tüm bölge takımlarımızın bir arada olması Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır" İfadesini kullandı.

TRABZONSPOR LOKOMOTIF OLMALI

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise Karadeniz kulüplerinin birlikteliğini doğru bulduğunu söyledi.

Karaahmet, Karadeniz Kulüpler birliğinin acil kurulması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Kulüplerin ortak sorunları için bir araya gelinmesi lazım. Çok önemli bir adım olur. Karadeniz artık futbol bölgesi oldu, bunu ispat etti. Acilen bu birlikteliğin ortak çıkarlarla bir araya gelip ortak hareket ederek güç birliğine dönüşmesi gerekir. Biz her anlamda varız." Birlikteliğin gelmesinin güzel olacağını ifade eden Karaahmet, "Rizespor'da Tahir bey geliyor. Yeni sayfa açıp önümüze bakmalıyız. Trabzonspor, lokomotif olmalı, en büyük güç ona düşüyor."

TAHİR KIRAN KOL KOLA MAÇ İZLEYECEĞİZ

Çaykur rızespor'da başkan adaylığını açıklayan Tahir Kıran, basın toplantısında Karadeniz takımlarının dostluğuna dikkat çekti. Kıran, "Trabzon ve Rize'nin kol kola maç izleyeceği günler gelecek. Göreve bu yüzden de geldik. Eskiden beri kız aldık, kız verdik. Etkileşim içinde olan iki kentiz. Kan davası yok aramızda. Trabzonspor camiasından da çok tanıdıklarımız var. Onlar da aynı düşünüyorlar. Trabzon'suz bir Rize, Rize'siz bir Trabzon düşünülemez. Biz bunu tüm Karadeniz olarak düşünmeliyiz. Giresunspor'un da lige çıkmış olması bizi fazlasıyla mutlu etti" diye konuştu.

MUSTAFA HACIKERİMOĞLU KARADENİZ'E YAKIŞMALI

Karadeniz takımlarından sorumlu olduğunu ve koordinatörlük görevinin bulunduğunu belirten Hacıkeriomoğlu, "Karadeniz'e yakışır bir görüntü verilmesi gerekiyordu. Bu takımlarımız da geçmişte yaşanan bazı gerginlikleri geride bırakarak dostluk rüzgarlarını estirmeye başladı. Bu dost, komşu kentin takımlarını çocuklarını aynı ligde izlemek mutluluk verici. Bu bölge yıllarca futbolun ön planda olduğu bir coğrafya oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor bu coğrafyanın yetenekli çocuklarını birlikte geliştirip, değerlendirmeli. Trabzonspor alt yapısıyla yaptığı gelişimi diğer kulüplerimizle paylaşmalı ve onların da gelişimi için çaba sarf etmeli. Bu birliktelik sağlanacak ve bu bölgede sadece dostluk konuşulacak" dedi.