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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a müjdesi! Almanlar duyurdu

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerde oynadığı futbolla Fırtına'nın unutulmazları arasına giren Noveçli golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman Bild gazetesi, 'in 25 yaşındaki gol makinesi kiralık gönderileceğini yazdı Bordo-mavili yönetimin bu aşamada artık resmen devreye girmesi bekleniyor. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 07:04
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

Bordo-mavili camiada Sörloth heyecanı yaşanıyor. Taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "'in oyuncuya ilgili kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in haberine göre , yeni sezon planlamasında Norveçli forveti düşünmüyor ve kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Oyuncuya verilen çok yüksek bonservis bedelinin karşılığının alınamadığı vurgulanırken, taraftarları ise bu haberi heyecan verici olarak karşıladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

FUTBOLCU İLE GÖRÜŞÜLECEK
Alman temsilcisinin Sörloth ile ilgili resmi kararını kısa bir süre içerisinde vermesi beklenirken, 'da özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu transfer sürecini yakından takip ettiği ve hamle için yönetim kurulu ile de bütçe konusunda bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

Bu arada 'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce 25 yaşındaki santrforla bir görüşme yapacağı ve geri dönme konusundaki fikrini aldıktan sonra kulüple direkt temasların başlayacağı da ifade edildi. Bu konuda yakın bir zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

ORTALAMASI 2.23 OLMUŞTU
Sörloth geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi. Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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