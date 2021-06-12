Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

Bu arada Leipzig'in kararının netleşmesinden sonra yönetimin önce 25 yaşındaki santrforla bir görüşme yapacağı ve geri dönme konusundaki fikrini aldıktan sonra kulüple direkt temasların başlayacağı da ifade edildi. Bu konuda yakın bir zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ORTALAMASI 2.23 OLMUŞTU
Sörloth geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi. Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo-mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.