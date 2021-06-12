Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'a Aleksander Sörloth müjdesi! Almanlar duyurdu

Bordo-mavili camiada Sörloth heyecanı yaşanıyor. Taraftarların takımda yeniden görmek istediği, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise "Leipzig'in oyuncuya ilgili kararına göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptığı Alexander Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild'in haberine göre Leipzig, yeni sezon planlamasında Norveçli forveti düşünmüyor ve kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Oyuncuya verilen çok yüksek bonservis bedelinin karşılığının alınamadığı vurgulanırken, Trabzonspor taraftarları ise bu haberi heyecan verici olarak karşıladı.