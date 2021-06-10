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Son dakika transfer haberi: 'dan sol bek atağı! kiralanıyor

Son dakika transfer haberleri... 'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bordo-mavili ekip , ve gibi önemli isimlerin ardından Uruguaylı sol bek 'yu da kiralamak üzere. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:37
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! Alfonso Espino kiralanıyor

Transferin en hareketli takımı olan , bir ismi daha renklerine bağlamak üzere... Daha önce , ve gibi ünlü futbolcuları renklerine bağlayan bordo-mavili takım, sol bek için sürpriz bir atak yaptı. Uruguaylı gazeteci Nacho Oviedo'nun iddiasına göre Trabzonspor, forması giyen 29 yaşındaki 'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Görüşmelerin ilerlediği ifade edilirken, Uruguaylı sol bekin Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi. Oyuncunun mukavelesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin de bulunduğu iddia ediliyor. temsilcisinde başarılı bir sezonu geride bırakan Espino, çıktığı 32 karşılaşmada 4 asiste imzasını attı.

ALFONSO ESPINO KİMDİR?

5 Ocak 1992 tarihinde 'da dünyaya gelen Alfonso Espino, kariyerine ülkesinin takımlarından 'da başladı. Ardından 'in altyapısına geçen Espino, 2019'un devre arası transfer döneminde Cadiz'e geldi. 1.72 cm boyundaki tecrübeli sol bek, o tarihten bu yana 'da top koşturuyor.

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