Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarının Sörloth çılgınlığı! 2 milyona yakın yorum yapıldı

Son dakika haberi: taraftarının Sörloth çılgınlığı! 2 milyona yakın yorum yapıldı

Son dakika haberi: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündem ... 'nın geçtiğimiz gün Norveçli yıldızla ilgili yaptığı açıklamanın ardından taraftar harekete geçti. Bordo-mavili taraftarlar Sörloth'un Instagram hesabındaki son gönderisinde 2 milyona yakın yorum yaptı. Dünyaca ünlü 433 sayfası da Trabzonspor taraftarına destek vererek "" yorumu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:38
Son dakika spor haberi: Trabzonspor taraftarının Sörloth çılgınlığı! 2 milyona yakın yorum yapıldı

forması altında 2019-2020 sezonunda gol kralı olan ve zaferi yaşayan , 20 milyon Euro karşılığında (10 milyonu 'a verildi) takımına gitmişti.

ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için Trabzonspor taraftarı sosyal medyada hareketre geçti ve Norveçli golcüyü Trabzonspor'a davet etti.

Sörloth'un Instagram hesabındaki son gönderisinde 2 milyona yakın yorum yaptı. Dünyaca ünlü 433 sayfası da Trabzonspor taraftarına destek vererek "" yorumu yaptı.

REKOR KIRMIŞTI

Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ayrıca Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamış, resmi maçlarda 33 golle yabancı oyuncular arasında rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, sezon sonunda da 20 milyon Euro bedelle ekibi Leipzig'e gitmişti.

'da istediği performansı sergileyemeyen Sörloth'un teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşuluyor.

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