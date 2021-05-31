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’da su kuyusu açtırdılar

taraftarlarından örnek davranış... 'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla 'da bordo-mavi su kuyusu açtırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Afrika’da su kuyusu açtırdılar
taraftarlarından örnek davranış... 'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla 'da bordo-mavi su kuyusu açtırdı. Dernek Başkan ıBilal Pervanoğlu "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır sloganıyla 61 adet projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İlk olarak Sudanlı çocuklara Trabzonspor forması götürerek onları sevindirmiştik. Şimdide Kamerun'da Trabzonspor adına can verenlerin anısına bordo-mavi su kuyusu açarak oradaki çocukları ve ailelerinin yüzünü güldürdük" dedi.
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