Afrika’da su kuyusu açtırdılar

Trabzonspor taraftarlarından örnek davranış... Trabzonspor Akçaabat Yaylacıklılar Taraftar Derneği 'Trabzonspor 90 dakikadan fazladır' sloganıyla Kamerun'da bordo-mavi su kuyusu açtırdı. Dernek Başkan ıBilal Pervanoğlu "Trabzonspor 90 dakikadan fazladır sloganıyla 61 adet projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İlk olarak Sudanlı çocuklara Trabzonspor forması götürerek onları sevindirmiştik. Şimdide Kamerun'da Trabzonspor adına can verenlerin anısına bordo-mavi su kuyusu açarak oradaki çocukları ve ailelerinin yüzünü güldürdük" dedi.