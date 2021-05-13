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'dan ve için gelen teklifler anında ret

Son dakika haberi: Trabzonspor, stoperler ve Hugo’nun menajerini “Kesinlikle teklif bile istemiyoruz” diye uyardı. Ama yine de kapıyı çalanlar oluyor ve yönetim anında ret yanıtı veriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'dan Edgar Ie ve Vitor Hugo için gelen teklifler anında ret

Sezon sonu yaklaştıkça bazı oyuncularına teklifler gelmeye başlayan yönetimi, harekete geçti.

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki 'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısı yaptı. Ancak yine de nabız yoklamak isteyenlerin çıktığı belirtiliyor. Yönetim ise anında ret yanıtını veriyor. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, " hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Bu arada devinin kurmayları Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir sene uzatacak.

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