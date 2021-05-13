Trabzonspor'dan Edgar Ie ve Vitor Hugo için gelen teklifler anında ret

Sezon sonu yaklaştıkça bazı oyuncularına teklifler gelmeye başlayan Trabzonspor yönetimi, harekete geçti.

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısı yaptı. Ancak yine de nabız yoklamak isteyenlerin çıktığı belirtiliyor. Yönetim ise anında ret yanıtını veriyor. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, "Stoper hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Bu arada Karadeniz devinin kurmayları Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir sene uzatacak.