Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Soares girişimi

Son dakika transfer haberi: 'dan Soares girişimi

Son dakika transfer haberi: 'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Djaniny'nin durumuna göre iki forvet daha almayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Soares girişimi

'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan , Djaniny'nin durumuna göre iki forvet daha almayı planlıyor.

Teknik direktör 'nın çok istediği için '4 milyon euro'ya 3 taksit halinde ödeyelim' teklifi yapılırken, listede sürpriz bir oyuncunun daha olduğu ortaya çıktı: . 3.5 sezonluk kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı, 2020'nin eylül ayında 5.4 milyon euro bonservis bedeliyle 'in kulübüne transfer oldu. Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan sambacı, mart ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

Bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santfor ile Trabzonspor görüşme halinde. Ancak başarılı forvetin pek çok talibinin olduğu öğrenildi.

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