Son dakika spor haberleri: Lille'den Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a transfer kancası!

Bordo-mavili kulüpte gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a bir talip daha çıktı.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a talip oldu.

Bu sezon Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'in, 25 yaşındaki file bekçisi için sezon sonu Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre; Uğurcan Çakır, Lille'de forma giyen Zeki Çelik ve Burak Yılmaz tarafından da önerildi. Aynı zamanda Luis Campos döneminde de yakından takip edilen Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olacağı iddia edildi.