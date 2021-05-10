Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Lille'den Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a transfer kancası!

Son dakika spor haberleri: 'den 'un yıldızı 'a transfer kancası!

'da gösterdiği performansla 'ın değişmez ismi haline gelen ve devlerinin radarına giren hakkında flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Kadrosunda , ve 'i bulunduran ekibi 'in, Uğurcan Çakır için harekete geçtiği ve sezon sonu resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:11
Son dakika spor haberleri: Lille'den Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır'a transfer kancası!

Bordo-mavili kulüpte gösterdiği performansla devlerinin dikkatini çeken 'a bir talip daha çıktı.

Kadrosunda , ve 'i bulunduran Ligue 1 ekibi , 'un yıldızı Uğurcan Çakır'a talip oldu.

Bu sezon Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'in, 25 yaşındaki file bekçisi için sezon sonu Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

BONSERVİS BEDELİ EN AZ 15 MİLYON EURO
gazeteci 'nin haberine göre; Uğurcan Çakır, Lille'de forma giyen Zeki Çelik ve Burak Yılmaz tarafından da önerildi. Aynı zamanda döneminde de yakından takip edilen Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olacağı iddia edildi.

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