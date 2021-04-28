Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı Göztepe Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Göztepe karşısında aynı hatayı 3 kez yaptıklarını ifade eden Avcı, "Bugün dalgalı bir oyun vardı. Oyun organizasyonları ilk dakikalarda bizim istediğimiz gibiydi. Uzaktan merkeze top oynamamak gerekiyor, çünkü girişte yakalanıyorsun. 1 yaptık cezalanmadı, 2 yaptık cezalanmadı, bunu 3 defa yaptık, bir kez cezalandırıldık" dedi.

"Trabzonspor U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar" diyen Avcı, "İkinci yarıda bazı hamleler yaptık, oyunu eğer doğru oynarsanız eksik kalmak da çok önemli. Trabzonspor ne olursa olsun her maçını kazanmak için oynar, U19 takımıyla da oynasa kazanmak için oynar. Önümüzdeki sezon için zirveyle ilgili de bazı düşüncelerimiz var, bu oyun bizi umut da veriyor. Bu oyun bir organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Hem savunma hem de hücum anlamında gelişen oyunlarımız var. Geldiğimiz günden bu yana da çok iyi gidiyoruz, deplasmanda hiç kaybetmedik, en az golü yedik" ifadelerini kullandı.