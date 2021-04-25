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Djaniny yerim!

’nda dün şov vardı. Yeşil Burun Adalı yıldız, attığı iki golle ’yı kopardı. Ekuban ile birlikte 'un en golcü ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, maçının kahramanıydı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Djaniny yerim!

'u karşısında zafere taşıyan isimlerin başında tartışmasız geldi. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 15. dakikada penaltıdan attığı golle bordo- mavilileri öne geçirirken, 65'te de fırsatçılığı konuşturdu. Rakibin kaleciye kısa düşen pasında araya giren 30 yaşındaki futbolcu, skoru belirleyen golü attı. 'de 8 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, Ekuban ile birlikte 'nın en golcü ismi olmayı başardı. ekibinin galibiyetinde başrolü oynayan Jorge Djaniny, bu sezon bir maçta ilk kez iki kez gol sevinci yaşadı.

ONDAN MUTLUSU YOK

Maçın 89. dakikasında yerini Abdülkadir Ömür'e bırakan Djaniny, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu. Bu galibiyeti çok istediklerinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Gol atmam tabii ki önemli ama takımın kazanması daha anlamlı. Geçtiğimiz haftalarda iyi oynamamıza rağmen önemli kayıplar yaşadık. Artık kalan maçlarımızı kayıpsız geçip, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz. Üzerimizde uzun süredir kazanamanın vermiş olduğu bir baskı vardı. Ancak sahaya çıkan herkes kazanmak için elinden geleni yaptı ve başardık" dedi.

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