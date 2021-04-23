Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi 2 isim...

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



TRABZONSPOR HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR

Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. İstanbul ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın peşinde olacak.



BAKASETAS VE YUNUS MALLI YOK!

Karadeniz devinde Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. Trabzonspor'da kart cezalısı Bakasetas ile sakatlığı süren Yunus Mallı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.