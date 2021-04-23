Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi 2 isim...

Son dakika spor haberleri: 'da son durum ne? maçı öncesi 2 isim...

'in 37. haftasında sahasında Fatih 'ü ağırlayacak. Bordo-mavililer rakibini mağlup ederek ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Peki Trabzonspor'da Karagümrük maçı öncesi son durum ne? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:29 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 14:29
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da son durum ne? Karagümrük maçı öncesi 2 isim...

, 'in 37. haftasında Fatih 'ü konuk edecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Kritik mücadelede hakem düdük çalacak.

TRABZONSPOR HASRETİ DİNDİRMEK İSTİYOR
Ligin son 5 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. ekibi ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın peşinde olacak.


BAKASETAS VE YUNUS MALLI YOK!
devinde Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 önemli eksik bulunuyor. Trabzonspor'da kart cezalısı ile sakatlığı süren zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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