Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

Son dakika transfer haberi: ile her konuda anlaştı!

Bordo-mavili kulüp, ile sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Gineli ile her konuda anlaştı. Tarafların resmi imzaları atmak için sezon sonunu beklediği dile getirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:12 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

Yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturma çalışmalarına başlayan 'da adaylarından biri ile sezon sonu bitecek olan Fode 'ydı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

30 yaşındaki santrforu devre arasında da kadrosuna katmak isteyen ancak istediği sonucu elde edemeyen bordo- mavililer, sezon sonu için yeni bir girişim daha yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kadrosunda görmeyi istediği tecrübeli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde bir görüşme daha gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

kurmaylarına ile sözleşme yenilemeyeceğini söyleyen 'nın kendisine yapılan teklifi önemli oranda kabul ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Gineli futbolcuyla sezon bitmeden kesin anlaşma sağlandı ancak resmi imzaların atılması için ligin bitmesi bekleniyor. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve kulüpte yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, daha sonra affedilmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

kariyerinde 'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn kulüplerinin formalarını giymişti. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Koita ile her konuda anlaştı!

1.86 boyundaki hücum futbolcusunun, 'a gelmek için İstanbul ekibinin yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtiliyor. Fransız pasaportu da bulunan , bordo-mavili formaya çok yakın.

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