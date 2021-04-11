Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına damga vurmuştu! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: - maçına damga vurmuştu! ...

Son dakika spor haberi... 'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürüyor. derbisinde karşılaşan ve golsüz berabere kalırken, ev sahibi ekibin kalecisi kurtarışlarıyla mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 12:11
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçına damga vurmuştu! Fenerbahçe...

Spor Toto 'in 34. haftasında derbisinde 'un 'a konuk olduğu maçın yıldızı 24 yaşındaki genç file bekçisi oldu.

Müsabaka boyunca iyi bir performans sergileyen, bordo mavili futbolculara kalesinde geçit vermeyen , yaptığı 7 kurtarışla Süper Lig'de en çok kurtarış yaptığı maçı oynadı.

VEDAT'A KARŞILIK VERİLDİ
Kalesini gole kapatarak takımının 1 puan almasında büyük pay sahibi olan Tarık, 'nin transferinde Karadeniz ekibine bonservisiyle birlikte verilmişti.

Direktörü 'ın isteğiyle takımından takasa dahil edilen Tarık'ın geri alma opsiyonu bulunmazken oyuncunun satılması durumunda sarı lacivertliler yüzde 15'lik pay alacak.

TARIK'TAN TRABZONSPOR MAÇI YORUMU
Mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendiren 24 yaşındaki kaleci, "Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanmıştık, oynayacağımızın farkındaydık. Son haftalarda 1 puanın bile iyi olduğunun bilincindeyiz. Takım arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı tebrik ederim." dedi.

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