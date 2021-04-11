Son dakika spor haberi: Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Yunus'un oyunun başında sakatlanmasıyla Yusuf Sarı oyuna girdi. O da istenilen performansın her zaman olduğu gibi çok uzağındaydı. Tabii ki Trabzonspor'un sezon başından beri dile getirdiğim iki tane kenar bekinin bu kadar topa sahip olunan bir oyunda yeterli seviyede olmaması hücum zenginliğini ve kanat organizasyonlarını ciddi anlamda etkiliyor.
Pereira ve Novak seviyelerini yakalamak, skor katkısı vermek eldeki oyunculardan çıkmayabilir. O zaman kanat oyunlarında saha içinde Marlon ve yeri geldiğinde oyun bilgisi ve yorumu zayıf olan Hüseyin'in top bordo-mavililerin ayağındayken farklı pozisyonlarda rotasyona girdiği bölümlerde toplu veya topsuz görev tanımları değişebilir. Kenar orta kalitesi ikisinde de olmayabilir ama özellikle topsuz yapacağı alan yaratmalarda yeri geldiğinde kullanılabilir.
Bordo-mavililerin sezon başından beri en büyük sıkıntısı zaten kadro derinliği ve kalitesinin eksikliği. Bir de hücumda iki tane takımın oyununu ve tabelasını belirleyecek iki oyuncusu da olmayınca ciddi etkilendiler. Savunma kenar bekinden performans alamayan takım, hücumdaki iki tane çizgi oyuncusu da olmayınca "kanatsız uçak" gibiydi. "Kanatsız uçak nasıl uçamazsa Trabzonspor'un da saha içindeki oyun tanımı buydu." Oyuncuların, Abdullah Avcı ile beraber disiplini, saha içindeki formasyondaki görevleri belli olsa bile sezon başından beri kalite, beceri, problem ve sorun çözme sıkıntısı bu kurulan kadronun en büyük yetersizliği.