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Son dakika spor haberi: 'da sahalara döndü

Son dakika spor haberi... 'da ağır sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan , yaşadığı son sakatlığın ardından toparlanarak tekrar sahalara döndü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 13:09
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür sahalara döndü

'in 34. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakat oyuncuların da takımla birlikte antrenmanlara katılması moralleri yükseltti.

Bordo-mavili ekibin İH ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan , sağ ayak bileğinden ameliyat olurken, 2.5 aylık aradan sonra takımla birlikte kısmi antrenmanlara başladı. Başarılı oyuncu, beklenenden kısa bir zamanda sahalara döndü.

İLK SAKATLIĞI 6 AY SÜRDÜ
Bordo-mavili kulübün 2016'da görev almaya başlayan, kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Abdülkadir, sakatlıklardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadı. 2019-2020 sezonunda 29 Ağustos 2019'da temsilcisi ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan genç oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi. Menisküs yırtığı olan ve sakatlık sürecini de olumsuz geçiren bordo-mavili futbolcu, yaklaşık 6 ay yeşil zeminden uzak kaldı.

BU KEZ AYAK BİLEĞİNDEN AMELİYAT OLDU
Süper Lig'in 20. haftasında bordo-mavili ekibin Konyaspor ile oynadığı lig maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat ve tedavi süreci geçiren Ömür, beklenenden kısa bir zamanda takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladı. Son iki sezonda ciddi sakatlıklar yaşayan Abdulkadir'in, bordo-mavili takımın hazırlıkları sırasında ayak tenis oynarken yaptığı şov ise dikkat çekti.

73 RESMİ MÜSABAKA KAÇIRDI
Abdulkadir Ömür, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 73 resmi maçı kaçırdı. Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünün son haftalarında ise forma giymek için çok çalıştığı öğrenildi.

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