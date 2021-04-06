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, Süper Lig'in 33. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gollü geçen mücadele bordo mavililer için çok önemli. Trabzonspor, maçı kazanması halinde Galatasaray'a bir adım daha yaklaşacak. Kayserispor ise puan veya puanlara alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Trabzonspor - Kayserispor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsinz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 19:36
Trabzonspor - Kayserispor CANLI İZLE

ve , Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralarda yer almak ve yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kayserispor ise puan veya puanlar alarak tehlikeli noktadan ayrılma peşinde.



TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

6 Nisan Salı günü saat 19:00'da başlayan mücadele, beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor - , , , , , , , , Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor - Doğan, , Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan

48. RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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