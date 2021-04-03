Haberler Trabzonspor Sivasspor - Trabzonspor maçından sonra Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

- maçından sonra açıklamalarda bulundu

'in 32. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından bordo-mavili takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:27
Sivasspor - Trabzonspor maçından sonra Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

'in 32. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

İki takım da 1 puana razı olurken, Trabzonspor puanını 56'ya Sivasspor ise 41 puana yükseltti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü , "Ligin en zor deplasmanlarından birisi . Her oyundan parça parça olan bir takım ve deneyimli bir hocaları var. Bugün rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey, tekrarına bakacağım ama hissettiğim buydu.

"GELİŞİYORUZ"

Gelişiyoruz. Bir oyunu geliştirmek kolay değil. Takımımız buna cevap veriyor. Zor bir deplasmanda, oyunu kaybetmeden oynayabildik. Yolumuza devam edeceğiz. 2 cezalı var, elimizdeki seçeneklerle salı gününe hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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