Gençliğe yatırım

Bordo-mavili kulüp son dönemde Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirdi. Sadece yerli pazara değil Avrupa'ya da ürünlerini yollayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, alt yapının üzerine titriyor. Deneyimli çalıştırıcı "Buralar verimli topraklar" dediği, futbolcu fabrikası alt yapının A Takım'dan ayrılmaması gerektiğini kaydetti. Avcı "A Takım için ne alınıyorsa aynısı alt yapı için de alınacak" dedi. Yönetimle de bu konuyu görüşen usta çalıştırıcı "Onlar ne istiyorsa yapmamız lazım. Alt yapı bu kulübün geleceği. Futbolcu fışkıran bu pınarın kurumaması için hepimiz çak çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

HAMİT CİHAN MUTLU

Alt yapı koordinatörü Hamit Cihan, Abdullah Avcı'nın kendilerine olan ilgisinden bir hayli mutlu. Cihan "Böyle bir teknik adamla çalıştığımız için çok şanslıyız. Bizi, A Takım'dan ayırmıyor" diye konuştu. Avcı, alt yapıdan kiralık giden tüm oyuncuları izletiyor. Haftalık raporlarını detaylı olarak inceliyor.