Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! 'da 7 ayrılık

'da yeni sezon öncesi dev operasyon için harekete geçildi. Teknik direktör 'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili kurmaylar, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Yeni bir yapılanmaya girecek olan 'da 7 oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi. İşte o isimler ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:59
Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalışmalarına başlayan 'da, mevcut kadrodan 7 isimle yolların ayrılması gündemde.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de 30 maç sonunda 4'üncü sırada yer alan ve üst sıraları takibini sürdüren 'da, gelecek sezonun kadro yapılanması için de harekete geçildi.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Dış transferde çalışmalarına hız veren ve teknik direktör öncülüğünde yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan bordo-mavililerde, mevcut kadrodan birçok isim takımdan ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

FIRTINA'DA LİSTE KABARIK!
'da, kiralık sözleşmeleri sona erecek Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı ve oyunculara teşekkür edileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin de kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

UĞURCAN VE DJANINY İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
DHA'nın haberine göre, Karadeniz ekibinde geçen sezon transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif gelmemesi nedeniyle transferine izin verilmeyen Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Başarılı eldivenle Avrupa'dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek.

Son dakika spor haberleri: Dev operasyon! Trabzonspor'da 7 ayrılık

Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny'e de, iyi bir teklif gelmesi durumunda, vize çıkacak.

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