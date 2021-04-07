Umut Meraş'tan flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Real Madrid'de banko oynar"

A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Umut Meraş, gelecek planları ve Milli Takım'ın son durumuyla ilgili konuşurken, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen başarılı sol bek, Radyospor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"LE GUEN'LE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Takım olarak orta sıralarda devam ediyoruz. Şampiyonluk hedefi yok. Burada oyuncu yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Pogba, Mahrez, Mandanda hep Lev Havre'den yetişti. Ben de sıçrama yaşamak için Le Havre'ye geldim. Paul le Guen çok itibarlı bir teknik direktör. Lyon'da şampiyonluğu var. Çok genç futbolcuları yıldız yaptı. Ben de onunla çalıştığım için mutluyum. Benim Bursaspor'daki maçlarımı izlemiş. O yüzden beni istedi. Çok şanslıyım"

HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

"Son 7 maçı en iyi şekilde tamamlayıp, Avrupa'da yoluma devam etmek istiyorum. Şu anda Lig 2'de oynuyorum; ama artık daha üst düzey ligleri gitme zamanı geldi. Avrupa Şampiyonası öncesi, sonrası bir başka takıma imza atacağım. Temsilcim, Fazıl Özdemir gelen teklifleri değerlendiriyor. Ben sadece sahaya bakıyorum. En iyisi neresiyle oraya gideceğim"

"EURO 2020'DE UMARIM FİNAL OYNARIZ"

"Bence ilk maçta elde ettiğimiz 7 puan önemli bir başarı. Bundan sonra rakiplerimiz ilk üç maçtaki kadar zor değil. Ben bu gruptan çıkarak Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda umarım final oyar, kupayı kazanırız. Milli takımımızda üst düzey takımlarda oynayan futbolcular var. Biz her takımı yeneriz.

"ŞENOL GÜNEŞ BABA GİBİ"

"Şenol Güneş son derece eşitlikçi davranıyor. Hangi ligde oynadığınıza baksaydı, sanırım beni oynatmazdı. Ama çok objektif kriterleri var. Kendisi Dünya Kupası'ndaki üçüncülükten sonra Avrupa Şampiyonası'nda da esaslı bir başarı elde etmek istiyor. Bana çok güveniyor. Ben de bu güveni boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapıyorum. Şenol Güneş, bizi bir teknik direktör olarak değil, bir baba gibi yaklaşıyor"

"UĞURCAN'A 'BEKLE KANKA' DİYE BAĞIRDIM"

"Hayat ne gösterir bilemem, ama mutlak biçimde Türkiye'de Süper Lig'de oynamam, kesin Avrupa'da kalacağım diyemem. 1 ay sonra belli olacak" diyen Umut Meraş, Hollanda maçında Depay'ın kullandığı penaltıdan önce kaleci Uğurcan Çakır'a yaptığı uyarıyı da anlattı: Türkiye'de haber oldu. Yusuf Yazıcı mı söyledi, ben mi söyledim diye. Bir televizyon kanalında Yusuf söyledi demişler galiba. Depay, penaltı atarken, Uğurcan'a 'Son ana kadar bekle kanka, hemen atlama' dedim.

"DEPAY'IN NASIL ATACAĞINI BİLİYORDUM"

"Uğurcan da penaltıya kurtardı. Sonrasında büyük bir sevinç patlaması yaşadık. Benim ya da Yusuf'un söylemesi önemli değil. O anda milli takımımızın gol yememesiydi. Depay'ın kaleciye bakarak penaltıyı atacağını biliyordum. O yüzden, Uğurcan'a bekle dedim. Yoksa, Memphis Depay penaltıyı gole çevirebilirdi. Orada ben söyledim. Ama kimin söylediği önemli değil"

"R. MADRID, CITY, UNITED FARK ETMEZ!"

Uğurcan Çakır ile çok yakın olduklarını dile getiren Umut Meraş, "Türkiye'de şu anda en iyi iki kaleciden bir tanesi... Çok düzgün bir insan hem de son derece profesyonel bir sporcu. Yeni bir yıldız doğuyor. Ben Uğurcan'ın Avrupa'nın en büyük kulüplerinde rahatlıkla birinci kaleci olacağını düşünüyorum. Real Madrid olur, Manchester City ya da United farketmez, hepsinde banko oynar" dedi.