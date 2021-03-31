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Son dakika haberleri | 'dan 'ye transfer çalımı!

'de yönetiminde başarılı bir grafik çizen , gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda geleceğe yatırım olarak genç isimleri de transfer etmek isteyen bordo-mavililer, 'nin de çok istediği iki isme talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:04
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Türk futboluna bir çok genç oyuncu kazandıran Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet ve orta saha 'ye ekiplerinden resmen talip oldu.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Genç yerli ve yabancı oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, kırmızı-lacivertlilerle temasa geçtiği öğrenildi. İki kulüp yapılan ön görüşmeler sonrasında Altınordu'nun iki genç yıldız adayı oyuncu için toplam 10 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay isteği öğrenildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

'un, Altınordu'nun belirlediği bonservis bedelinde indirim istediği ve tarafların ilerleyen günlerde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

PAZARLIK YAPILACAK
Ayrıca Teknik Direktörü geçmiş yıllar da 'i çalıştırırken, ekibinden ve 'yi ekibine transfer etmişti. Yeni Asır'ın haberine göre Altınordu'yu yakından takip eden Avcı'nın bu iki oyuncunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. bu sezon 1. Lig'de 10 gol atıp 2 asist yaptı. de 23 maçta görev yapıp 5 gol attı.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet 'ın 'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. ekibinde ilk kez 2015'te , 2020'de ise kaleci A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü , "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.

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