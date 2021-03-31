Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

PAZARLIK YAPILACAK Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçmiş yıllar da Başakşehir 'i çalıştırırken, İzmir ekibinden Cengiz Ünder ve Alican Özfesli 'yi İstanbul ekibine transfer etmişti. Yeni Asır'ın haberine göre Altınordu'yu yakından takip eden Avcı'nın bu iki oyuncunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Enes Destan bu sezon 1. Lig'de 10 gol atıp 2 asist yaptı. Burak İnce de 23 maçta görev yapıp 5 gol attı.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Altınordu, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet Enis Destan'ın A Milli Takım'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. İzmir ekibinde ilk kez 2015'te Çağlar Söyüncü, 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.