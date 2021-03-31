Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Son dakika haberleri | 'de kritik günler! ve ...

'de maç eksiği bulunan lider 'ın 5 puan gerisinde bulunan 'de büyük bir değişime gidildi. Ligin bitimine 10 maç kala sarı-lacivertliler teknik direktör ile yollarını ayırdı. Takımın başına getirildi. Ancak duruma göre Kanarya'da sezon sonunda da baştan sona bir değişim yaşanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:46
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

'de tarihe geçecek bir döneme adım atılıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak göreve başlayan ve kariyerindeki ilk hocalık dönemini yaşayan 'nun liderliğinde 45 günlük süreç herkesin kaderini direkt olarak etkileyecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

5 Nisan'da maçıyla başlayacak yeni dönem 16 Mayıs'ta sona erecek. Bu 45 gün içerisinde sarı-lacivertli takım ligde tam 10 maça çıkacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Şu anda zirve yarışında ve 'ın hem puan hem de ikili averaj olarak gerisinde duran , elde edeceği sonuçlarla adeta geleceğini çizecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

BAŞARIRSA DEVAM

10 hafta sonunda çok iyi bir sonuç alınır, maçlarda beklenen güzel oyun sergilenirse liderliğinde yeni sezona başlanması hedeflenecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Eğer tam tersi bir şekilde sonuçlar ve oyun istenen düzeyde olmazsa teknik kadroda yeniden silbaştan yapılacak ve , gibi isimlerle yollar ayrılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Sezon sonundaki başkanlık seçimi de bu 10 haftalık süreçten etkilenecek. , 3. senesinde de şampiyonluk göremezse kongrede farklı bir hava olacak. Ancak başarılı bir şekilde bu süreçten çıkılırsa hem moral hem de güç kazanılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Öte yandan takımın kaderi de 16 Mayıs'ta belli olacak. Bu sezon 24 transfer yapan , başarısız olursa bir anda tekrar transfer gündeme gelecek. Ama takım kendini toparlarsa bu sayede yeni sezona daha rahat bakılacak.

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