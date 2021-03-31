Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de kritik günler! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Eğer tam tersi bir şekilde sonuçlar ve oyun istenen düzeyde olmazsa teknik kadroda yeniden silbaştan yapılacak ve Volkan Demirel , Mehmet Aurelio gibi isimlerle yollar ayrılacak.

Sezon sonundaki başkanlık seçimi de bu 10 haftalık süreçten etkilenecek. Ali Koç, 3. senesinde de şampiyonluk göremezse kongrede farklı bir hava olacak. Ancak başarılı bir şekilde bu süreçten çıkılırsa hem moral hem de güç kazanılacak.