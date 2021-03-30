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Teknik çalıştılar

, bir günlük iznin ardından, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Teknik çalıştılar
, bir günlük iznin ardından, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan isimlerin yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almadı, ve de takımdan ayrı çalıştı.
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