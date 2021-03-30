Teknik çalıştılar

Fırtına, bir günlük iznin ardından, Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:51Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Fırtına, bir günlük iznin ardından, Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda; teknikle bağlantılı dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve topa sahip olma oyunları oynandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan isimlerin yanı sıra tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almadı, Berat ve Kamil Ahmet Çörekçi de takımdan ayrı çalıştı.