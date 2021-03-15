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'un eski yıldızı 'de tarihe geçti!

Bir dönem forması giyen Polonyalı futbolcu Mierzejewski, 'de tarihe geçti. Golleri ve asistleriyle dikkat çeken 34 yaşındaki orta saha, tarihinde 3'ten fazla kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 20:12
Trabzonspor'un eski yıldızı Adrian Çin'de tarihe geçti!

Polonyalı oyuncu Mierzejewski, 2011 yılında 'dan 'a transfer olmuş ve 2014'e kadar Bordo-mavili ekibin formasını giymişti. Adrian, 2014'te ise 3.2 Milyon Euro'ya 'ın yolunu tutmuştu. 2017'de bir tecrübesi yaşayan Adrian, 2018'de Yatai'ye geçerek macerasına başladı. Adrian, 'nde sırasıyla Changchun, , , formaları giydi. Çin'de 58 maça çıkan eski Trabzonsporlu Adrian, 13 gol atıp 22 de asist yaptı.

TARİHE GEÇTİ!
Çin'de 4 takımda forma giyen Adrian, bu konuda da bir ilk yaşadı ve tarihe geçti... , tarihinde 3'ten fazla kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu oldu. Oynadığı 4 takım Çin'in dört köşesinde yer alıyor: Changchun (Kuzey) Chongqing (Batı) Guangzhou (Güney) Shanghai (Doğu)

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