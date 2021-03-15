Trabzonspor'un eski yıldızı Adrian Çin'de tarihe geçti!

Polonyalı oyuncu Adrian Mierzejewski, 2011 yılında Polonia Warszawa'dan Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2014'e kadar Bordo-mavili ekibin formasını giymişti. Adrian, 2014'te ise 3.2 Milyon Euro'ya Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2017'de bir Avustralya tecrübesi yaşayan Adrian, 2018'de Changchun Yatai'ye geçerek Çin macerasına başladı. Adrian, Çin Süper Ligi'nde sırasıyla Changchun, Chongqing, Guangzhou, Shanghai formaları giydi. Çin'de 58 maça çıkan eski Trabzonsporlu Adrian, 13 gol atıp 22 de asist yaptı.

TARİHE GEÇTİ!

Çin'de 4 takımda forma giyen Adrian, bu konuda da bir ilk yaşadı ve tarihe geçti... Adrian Mierzejewski, Çin Ligi tarihinde 3'ten fazla kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu oldu. Oynadığı 4 takım Çin'in dört köşesinde yer alıyor: Changchun (Kuzey) Chongqing (Batı) Guangzhou (Güney) Shanghai (Doğu)