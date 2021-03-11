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'da Sabaly atağı

Bordeaux ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli savunmacı ile masaya oturmayı amaçlayan bordo-mavililer kısa sürede işi bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 07:02
Trabzonspor'da Sabaly atağı
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda devre arasında, Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı gibi önemli isimler transfer edilmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın bulunduğu da ortaya çıktı. Bu nedenle scout ekibi birçok oyuncuyu takibe alırken, sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına da isimler araştırılmaya başlandı. Sağ bek için gündeme gelen ilk futbolcu ise Avcı'nın Beşiktaş'tayken de istediği oldu. Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki savunmacıya sezon bitmeden teklif yapılması planlanıyor.

SOL BEK DE OYNUYOR
Bu sezon 23 karşılaşmada 2 asistlik katkı yapan Sabaly, oynadığı maçların ikisinde ise sol bek olarak görev yaptı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Kariyerine PSG alt yapısında başlayan ve Evian ile Nantes'te kiralık olarak forma giyen Sabaly, Bordeaux tarafından 4 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli oyuncu, teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin oyuncunun bu transferi için menajeriyle kısa zaman içerisinde masaya oturma düşüncesinde olduğu da öğrenildi.

Fransa pasaportu da bulunan Youssouf Sabaly, Senegal Milli Takım formasını 21 kez giydi.

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