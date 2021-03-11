Trabzonspor'da Sabaly atağı

SOL BEK DE OYNUYOR
Bu sezon 23 karşılaşmada 2 asistlik katkı yapan Sabaly, oynadığı maçların ikisinde ise sol bek olarak görev yaptı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken 1.73 boyundaki yıldızın ismi devre arasında Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı. Kariyerine PSG alt yapısında başlayan ve Evian ile Nantes'te kiralık olarak forma giyen Sabaly, Bordeaux tarafından 4 milyon euro ödenerek satın alınmıştı. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli oyuncu, teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin oyuncunun bu transferi için menajeriyle kısa zaman içerisinde masaya oturma düşüncesinde olduğu da öğrenildi.
Fransa pasaportu da bulunan Youssouf Sabaly, Senegal Milli Takım formasını 21 kez giydi.