Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezası kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı.



İşte yapılan o açıklama;

"Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,"