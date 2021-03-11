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Son dakika: Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezası kaldırıldı

'da son dakika haberi... Bordo mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu kararıyla kaldırıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 18:05
Son dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezası kaldırıldı

Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı.

İşte yapılan o açıklama;
". A.Ş.'nin Başkanı ile ilgili 'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,"

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