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Ekuban’a moral dopingi

Performansı düşüşte olan ile bir görüşme yapan ona olan güvenini dile getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:18 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Ekuban’a moral dopingi
Trabzonspor'da performansı düşüşte olan ile bir görüşme yapan teknik direktör ona olan güvenini dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncusuyla gerçekleştirdiği birebir sohbette "Sen çok kaliteli bir futbolcusun. Herkesin böyle dönemleri olabilir. Sen gücün ve potansiyelinle bunları çabuk aşarsın" ifadelerini kullandı. Ekuban da desteği için Avcı'ya teşekkür etti.
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