Ekuban’a moral dopingi

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:18Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da performansı düşüşte olan Caleb Ekuban ile bir görüşme yapan teknik direktör Abdullah Avcı ona olan güvenini dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Ganalı oyuncusuyla gerçekleştirdiği birebir sohbette "Sen çok kaliteli bir futbolcusun. Herkesin böyle dönemleri olabilir. Sen gücün ve potansiyelinle bunları çabuk aşarsın" ifadelerini kullandı. Ekuban da desteği için Avcı'ya teşekkür etti.