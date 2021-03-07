Bakasetas rekora koşuyor

Karadeniz ekibinin devre arasında Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas, formunu Trabzonspor'da da sürdürdü. Akdeniz temsilcisinde 7 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla da 4 defa fileleri sarsmayı başardı. Toplamda 11 gole ulaşan Yunan futbolcu, 1 kere daha fileleri havalandırırsa kariyer rekorunu kıracak. Bakasetas, Panionios'ta oynarken 2015-16 sezonunda 11 defa ağları sarsmıştı. Şimdi gözünü bu rekorunu tarihe gömmeye çevirdi.

O ATARSA SORUN YOK

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla fileleri 4 defa sarstı. Karadeniz temsilcisi bu mücadelelerin hepsini kazandı. Fırtına, Bakasetas'ın rakip kaleyi avladığı Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa mücadelelerinden 12 puan çıkardı.