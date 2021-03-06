Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı: Yeni başlıyoruz

Süper Lig'de 57 puanla zirveyi paylaşan Galatasaray ve Beşiktaş'ın altı, üçüncü sıradaki Fenerbahçe'nin ise dört puan gerisinde kalan Trabzonspor, kalan haftalar öncesi oldukça iddialı. Kasımpaşa deplasmanında alınan galibiyet sonrası soyunma odasında tebrik konuşması yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Fenerbahçe yenilgisinden sonra bu kadar kısa süre içerisinde toparlanıp bu galibiyeti almak çok çok değerliydi. Kendinizle gurur duyun. Bundan sonrası için hafta hafta düşüneceğiz ama henüz lig bitmedi; hatta yeni başlıyor" ifadelerini kullanarak oyuncularını kalan haftalar için motive etti.

TRABZONSPOR KAÇANA YANIYOR

Pazar günü sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor, 28. haftada ise Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek yeniden moral buldu. Fırtına, G.Saray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada alınan üç puan ile zirve takibine devam etti. Geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mağlubiyeti kaçan fırsatın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğer geçen haftaki derbi kazanılmış olsaydı Kanarya ile puanlar eşitlenmiş olacaktı ve bu hafta da bir basamak üstte çıkılacaktı. Trabzon artık önümüzdeki haftaları kayıpsız geçerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

AVCI İLE 'TEK' FARKLA GÜLÜYOR

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Avcı yönetiminde rakipleri karşısında tek farklı sonuçlarla üç puanı hanesine yazdırdı. Bordomavililer, Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19 lig maçında 14 galibiyet, üç beraberlik, iki mağlubiyet aldı. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan bir farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti.

1-0 VE 2-1'LİK SONUÇLAR

Karadeniz devi, 12 galibiyetin 7'sinde 1-0, 5'inde ise 2-1'lik galibiyetlerle sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 1 maçtan 3-1, 1 maçtan da 2-0'lık galibiyetler elde ederek rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.

İŞTE OYNADIĞI MAÇLAR

Fırtına, Avcı döneminde BB Erzurumspor, Ankaragücü, Hatayspor, Göztepe, Denizlispor, Gaziantep, Başakşehir'i 1-0, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer; Konyaspor'u 3-1, Malatyaspor'u da 2-0 yenerek 2 farklı galibiyetler elde etti.