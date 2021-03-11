Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmandaki başarısını BB Erzurumspor karşısında da sürdürmek istiyor

Son dakika spor haberleri: deplasmandaki başarısını karşısında da sürdürmek istiyor

'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:52
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmandaki başarısını BB Erzurumspor karşısında da sürdürmek istiyor

'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.


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