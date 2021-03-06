Bunun üzerine AİHM'ye başvuran Ömer Rıza için alınan karar ise Türkiye için birçok oyuncuya emsal oldu. AİHM, gerekçeli kararında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.
2-Bordo-mavililer kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda KDK'nın tavsiye kararını istedi.
KDK'ya yapılan başvur uda da "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, örneğin 75 günlük bir ceza almak için hangi açıklama yapılmalıdır, bunun bir dayanağı yok", "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.