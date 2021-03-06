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'un 'ya sunacağı dosyanın içeriğini açıklıyoruz | " bağımsız ve tarafsız değil"

Şikayet dosyasının en önemli maddesi: Türkiye Futbol Federasyonu, ’ya üye olan federasyonların görevlerini yerine getirirken uyması gereken ‘bağımsız ve tarafsız davranma’ ilkesine aykırı hareket ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:41 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

, Türkiye'de sonu gelmeyen mağduriyetler, PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezaları, yaşanan hakem hataları için 'nin ve kurullarının kararlarının adaletsiz olduğu ve bunun asıl sebebinin kurulların oluşum esasları olduğu gerekçesiyle TFF'yi pazartesi günü 'ya şikayet edecek.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

Bordo-mavili yönetim kurulunun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı şikayet dosyasının tüm detaylarına ise FOTOMAÇ ulaştı. İşte 'un şikayet dilekçesinin temelleri ve vurgulanan bazı önemli konular:

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

1-'un eski oyuncusu Ömer Rıza, Uyuşmazlık Çözüm Kurumu'na oynadığı dönemde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başvuruda bulunmuş ancak UÇK sözleşmesini haksız feshettiğini gerekçe göstererek, futbolcuyu haksız bulmuştu.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

Bunun üzerine AİHM'ye başvuran Ömer Rıza için alınan karar ise Türkiye için birçok oyuncuya emsal oldu. AİHM, gerekçeli kararında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun "bağımsız, tarafsız bir organ olmadığı" ve "yapısının değiştirilmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

2-Bordo-mavililer kendi aleyhine olan bu karara da atıfta bulunarak geniş kapsamlı bir dosya hazırladı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak yine Türkiye'deki spor yargılaması konusunda KDK'nın tavsiye kararını istedi.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

KDK'ya yapılan başvur uda da "Türkiye'de cezaların bir standardı yok", "Cezalar kişiler ve kurumlara göre değişiyor, örneğin 75 günlük bir ceza almak için hangi açıklama yapılmalıdır, bunun bir dayanağı yok", "Oyunculara verilen cezaların standardı kurumlara göre değişkenlik gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

Bunun üzerine Kamu Denetçiler Kurumu ise 20 sayfalık bir tavsiye kararı verdi. Bu tavsiye kararını alan KDK'nın TBMM'ye bağlı olarak çalışması da dikkat çekti.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

3-Hazırlanan raporda tıpkı AİHM'nin vurguladığı gibi, 'nin kurullarının bir bağımsızlığının olmadığı vurgulanarak, "Hak mahrumiyeti veren şahısların bağımsızlığından söz edemeyiz. Çünkü federasyon göreve geldiğinde bu kişi ve kurumlardaki değişimler atama ile yapılıyor. Federasyonun iradesi ile oluşan kurumların bağımsızlığı gibi bir durum söz konusu olamaz" ifadelerinin yer verildiği bir tavsiye kararı hazırlandı.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

4-Karadeniz ekibinin yönetimi de hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Kamu Denetçiliği Kurumu'nun hazırladığı tavsiye kararının ve aldığı kararları esas alarak, 'ya iletmek üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

AİHM ve KDK'nın tavsiye kararlarının da bulunduğu şikayet dilekçesinin esasını ise 'nin 'ya üye olma kriterlerinin en önemli maddesi olan, bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine aykırı davranışlar yaptığı oluşturuyor.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

5-Kulüp ayrıca başvurunun hakem hataları veya kendilerine yapılan haksızlıklara karşı gerçekleşmediğini, federasyonun mevcut sisteminin Etik Kod 19'uncu maddeye aykırı olması nedeniyle, kökten değişmesi gerektiği ve FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için bu şekilde hareket edildiği vurguladı. 'nin FIFA'ya üye olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiğinin de madde madde örnekleriyle vurgulandığı dosya oldukça geniş kapsamlı.

Trabzonspor'un FIFA'ya sunacağı dosyanın içeriğine Fotomaç ulaştı | "TFF bağımsız ve tarafsız değil"

6-Türkiye'deki futbol sisteminden sadece 'un değil birçok kulübün şikayetçi olduğu ve son dönemde birçok takımın da duruma tepki gösterir şekilde açıklamalar yaptığı da özellikle vurgulandı.

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