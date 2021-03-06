AİHM ve KDK'nın tavsiye kararlarının da bulunduğu şikayet dilekçesinin esasını ise TFF'nin FIFA'ya üye olma kriterlerinin en önemli maddesi olan, bağımsız ve özgür hareket etme ilkesine aykırı davranışlar yaptığı oluşturuyor.

5-Kulüp ayrıca başvurunun hakem hataları veya kendilerine yapılan haksızlıklara karşı gerçekleşmediğini, federasyonun mevcut sisteminin FIFA Etik Kod 19'uncu maddeye aykırı olması nedeniyle, kökten değişmesi gerektiği ve FIFA standartlarına uygun hale getirilmesi için bu şekilde hareket edildiği vurguladı. TFF'nin FIFA'ya üye olmasına rağmen FIFA kriterlerine ve talimatlarına aykırı hareket ettiğinin de madde madde örnekleriyle vurgulandığı dosya oldukça geniş kapsamlı.