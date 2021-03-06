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Bakasetas 12'den vurdu

Bakesatas, 4. kez galibiyet golünü attı ve ’a tam 12 puan kazandırdı. Yunan maestro, takımın en önemli silahı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:45 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Bakasetas 12'den vurdu
Bakasetas fırtınası kaldığı yerden devam ediyor... 'un 'dan transfer ettiği Yunan maestro, bordo-mavili formayla 4. golünü 'ya attı. , ve karşılaşmalarında da Fırtına'yı zafere taşıyan isim olan Bakasetas, kritik gollerin ardından 'Çilingir' lakabını almıştı. deplasmanında bir kez daha kilidi açan Bakasetas, 4. kez fileleri sarsarken, takımına 12 puan kazandırmış oldu. Bordo-mavili yıldız, "Trabzonspor'un başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Gol atmak tabii ki güzel ama takımın kazanması çok daha önemli" ifadesini kullandı.
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