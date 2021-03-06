Bakasetas 12'den vurdu

Bakesatas, 4. kez galibiyet golünü attı ve Trabzonspor’a tam 12 puan kazandırdı. Yunan maestro, takımın en önemli silahı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:45Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Bakasetas fırtınası kaldığı yerden devam ediyor... Trabzonspor'un Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan maestro, bordo-mavili formayla 4. golünü Kasımpaşa'ya attı. Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da Fırtına'yı zafere taşıyan isim olan Bakasetas, kritik gollerin ardından 'Çilingir' lakabını almıştı. İstanbul deplasmanında bir kez daha kilidi açan Bakasetas, 4. kez fileleri sarsarken, takımına 12 puan kazandırmış oldu. Bordo-mavili yıldız, "Trabzonspor'un başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Gol atmak tabii ki güzel ama takımın kazanması çok daha önemli" ifadesini kullandı.