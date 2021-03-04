Haberler Trabzonspor Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. -mavililer zorlu deplasmanda rakibini Djaniny ve Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti Fırtına bu galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:21
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 28. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadele -mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Djaniny ve Bakasetas'tan geldi.

İşte Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı anı!

Kasımpaşa'nın tek sayısını ise penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 51'e yükseltti, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

İSTANBUL'DAKİ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'e İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul deplasmanında 'ye yenildikten sonra Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanma başarısı gösterdi.

BAKASETAS'IN GOL SAYISI 4


Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında gol sayısını 4'e çıkardı.

Yunan oyuncu, Trabzonspor forması altında ligdeki Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Anastasios Bakasetas, sezonun ilk yarısında görev aldığı Aytemiz Alanyaspor'da 7 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Karşılaşmada Trabzonspor'un diğer golünü atan Djaniny Semedo, ligdeki gol sayısını 4 yaptı.

DEPLASMANDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 8 maçtan galibiyetle ayrılan ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Avcı'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Bordo-mavililer döneminde oynadığı 10 deplasman maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.

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