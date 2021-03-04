Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren goller Djaniny ve Bakasetas'tan geldi.

Kasımpaşa'nın tek sayısını ise penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 51'e yükseltti, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

İSTANBUL'DAKİ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'e İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu sezon İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye yenildikten sonra Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanma başarısı gösterdi.

BAKASETAS'IN GOL SAYISI 4



Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, bordo-mavili forma altında gol sayısını 4'e çıkardı.

Yunan oyuncu, Trabzonspor forması altında ligdeki Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

Anastasios Bakasetas, sezonun ilk yarısında görev aldığı Aytemiz Alanyaspor'da 7 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Karşılaşmada Trabzonspor'un diğer golünü atan Djaniny Semedo, ligdeki gol sayısını 4 yaptı.

DEPLASMANDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 8 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi.

Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 10 deplasman maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.