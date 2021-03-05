Haberler Trabzonspor Yere erken yatıyor!

Yere erken yatıyor!

’un kalecisi , dün de her zamanki gibi penaltı atışı öncesi yere erken atladı ve kurtarma şansını sıfıra indirdi. 24 yaşındaki eldiven yine terse yattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Yere erken yatıyor!
Gösterdiği performansla kaptanlığa hatta milli takıma kadar yükselen 'ın bir eksisi var ki yıllardır düzelmedi. 'in en pahalı futbolcusu olan 24 yaşındaki file bekçisi penaltılarda bir türlü gelişim gösteremedi. Uğurcan, forması giymeye başladığından beri rakiplerle 20 kez beyaz noktada karşılaştı; bunlardan sadece birini tutabildi. Yaptığı başarılı kurtarışlarla bordo-mavili takımı pek çok maçta ipten alan kaptanın penaltılardaki bu formsuzluğu 'dan yediği penaltı golünde nüksetti. 'un vuruşundan önce erken yatan Uğurcan için sosyal medyada "Rakip oyuncu daha vurmadan atlıyor. Topun gittiği köşeyi bile tutturamıyor, her seferinde terse yatıyor. Hiç mi penaltı çalışmıyor" ifadeleri kullanıldı.
SON DAKİKA