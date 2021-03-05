Yere erken yatıyor!

Gösterdiği performansla kaptanlığa hatta milli takıma kadar yükselen Uğurcan'ın bir eksisi var ki yıllardır düzelmedi. Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olan 24 yaşındaki file bekçisi penaltılarda bir türlü gelişim gösteremedi. Uğurcan, Trabzonspor forması giymeye başladığından beri rakiplerle 20 kez beyaz noktada karşılaştı; bunlardan sadece birini tutabildi. Yaptığı başarılı kurtarışlarla bordo-mavili takımı pek çok maçta ipten alan kaptanın penaltılardaki bu formsuzluğu Kasımpaşa'dan yediği penaltı golünde nüksetti. Yusuf'un vuruşundan önce erken yatan Uğurcan için sosyal medyada "Rakip oyuncu daha vurmadan atlıyor. Topun gittiği köşeyi bile tutturamıyor, her seferinde terse yatıyor. Hiç mi penaltı çalışmıyor" ifadeleri kullanıldı.