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Hafta içinin lideri

Spor Toto 'de hafta içi fikstürde en başarılı takım dörtte dört yapan oldu. Bordo-mavili takım bu maçların tamamını döneminde oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:22 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Hafta içinin lideri

Süper Lig'de bu sezon 21 takım mücadele ederken hem maç sayısının artması hem de sezon sonunda olması nedeniyle hafta içi maçları da oynanıyor. Şu ana kadar 14. hafta, 17. hafta, 20. hafta ve 23. hafta salı-çarşamba- perşembe günleri oynandı. Hafta içi fikstürde en başarılı takım ise dörtte dört yapan oldu. Bordo-mavili takım bu maçların tamamını döneminde oynadı.

ALTISI DA İSTANBUL
Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında 'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon altı yenilgiyi de takımları karşısında aldı. devi, Fenerbahçe'ye 3-1 ve 1-0, 'a 2-0, 'ya 4-3, 'a 3-1 ve 'e 2-0'lık skorlarla kaybetti.

SERİLER SONA ERDİ
Trabzonspor'un Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 'deki 10 maçlık yenilmezlik, yedi maçlık galibiyet ve dört maçlık gol yememe serileri de sona erdi. Bordomavililer bu mağlubiyet öncesi elde ettiği galibiyet, puan ve gol yememe serileriyle son yılların en başarılı performansına imza atmıştı.

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