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Akdeniz ateşi

’in göze hoş gelen oyunuyla bilinen turuncu-yeşilli takım, ’yı deplasmanda 3 golle yenmeyi başardı. ’ın akıllı taktiğini sahada kusursuz şekilde uygulayan oyuncular 4 maçlık 3 puan hasretine son verdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Akdeniz ateşi

Bu sezon kazansa da kaybetse de oynadığı futbolla dikkat çeken deplasmanda 'u mağlup etmesini bildi. ile müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavililer karşısında kusursuz bir futbol sergileyen 9 maçlık deplasman hasretini 3 golle dindirmeyi başardı. Teknik direktör 'ın pozitif futbolu bir kez daha alkış alırken, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Alanyaspor, 'u arkasında bırakarak yine 5. basamağa yükseldi.

BÜYÜK SEVİNÇ
Uzun süre sonra dış sahadan 3 puan çıkaran 'da karşılaşma sonunda büyük sevinç vardı. Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek umutlarını yeşerten turuncu- yeşilli ekipte oyuncular, seri galibiyetlerle yeniden kendilerini ilk 4'e atmayı düşünüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan da karşılaşma sonunda soyunma odasında oyuncularını tek tek kutladı. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular da bu galibiyeti sebebiyle annelerine, eşlerine ve kız arkadaşlarına armağan ettiler.

GÜZEL GALIBIYET
Alanyaspor Teknik Sorumlusu güzel bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tokatlı "Penaltıya kadar maç istediğimiz gibi gidiyordu. Penaltı sonrasında da oyuncularımız canlandı ve 3 puanı bize getirdiler. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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