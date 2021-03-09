Akdeniz ateşi

Bu sezon kazansa da kaybetse de oynadığı futbolla dikkat çeken Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etmesini bildi. Abdullah Avcı ile müthiş bir çıkış yakalayan bordo-mavililer karşısında kusursuz bir futbol sergileyen Akdeniz temsilcisi 9 maçlık deplasman hasretini 3 golle dindirmeyi başardı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın pozitif futbolu bir kez daha alkış alırken, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Alanyaspor, Hatayspor'u arkasında bırakarak yine 5. basamağa yükseldi.



BÜYÜK SEVİNÇ

Uzun süre sonra dış sahadan 3 puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor'da karşılaşma sonunda büyük sevinç vardı. Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek Avrupa Kupaları umutlarını yeşerten turuncu- yeşilli ekipte oyuncular, seri galibiyetlerle yeniden kendilerini ilk 4'e atmayı düşünüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan da karşılaşma sonunda soyunma odasında oyuncularını tek tek kutladı. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular da bu galibiyeti 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle annelerine, eşlerine ve kız arkadaşlarına armağan ettiler.



GÜZEL GALIBIYET

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı güzel bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tokatlı "Penaltıya kadar maç istediğimiz gibi gidiyordu. Penaltı sonrasında da oyuncularımız canlandı ve 3 puanı bize getirdiler. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.