Haberler Trabzonspor Dış sahanın kralı

Dış sahanın kralı

Deplasmanda son mağlubiyetini 128 gün önce karşısında alan , son dört dış saha maçını kayıpsız geçti. , ’yı da yenerek geleneği sürdürmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 21:55 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Dış sahanın kralı

'de oynadığı 26 maçta 14 galibiyet altı beraberlik ve altı yenilgi alarak topladığı 48 puanla dördüncü sırada yer alan , deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı. -mavililer, 22 puan aldı. Söz konusu maçlarda 17 gol atıp 16 gol yiyen Trabzonspor artı bir averaj elde edebildi. devi dış sahada ise 13 maçta yedi galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyetle 26 puan topladı. Deplasmanda 15 gol atıp dokuz gol yiyen , artı altı averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. ve 'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan takım olan bordo-mavililer, son dört dış saha maçında ise puan kaybetmedi.

HİÇ KAYBETMEDİ
Fırtına, teknik direktör yönetiminde de dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini döneminde ligin 6. haftasında Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 10 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı maçında bu başarısını devam ettirmek istiyor.

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