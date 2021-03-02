Son dakika Trabzonspor haberi: Pozisyon aynı karar farklı

Süper Lig'in zirvesini ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, Fenerbahçe'ye sahasında 1-0 kaybetmişti. Bordo-mavililer iyi bir performans sergileyemese de son dakikada beraberliğe yaklaşmışlardı. Sağdan yapılan ortada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kolu Anasatios Bakasetas'ın yüzüne geldi. Karadeniz ekibinde herkes bu pozisyona penaltı beklerken, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalmadı. Trabzonsporlu oyuncular itiraz ederken VAR başındaki Cüneyt Çakır'ın Uğurlu'ya inceleme tavsiyesinde bulunmasını beklediler ancak bu istekleri de gerçekleşmedi.

ÇİFTE STANDARTA BÜYÜK TEPKİ VAR

Trabzonspor cephesi iyi veya kötü oyunun kendilerini bağladığını ancak bu sezon yüze müdahalelerde sürekli çalınan penaltının bu sefer es geçilmesine bir hayli tepki gösterdiler. Bordo-mavililerin öfkesi sadece mücadeleyi yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'ya değil, VAR başındaki FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a da yöneldi. Bu ikili tarafından bariz penaltılarının yendiğini düşünen Trabzonsporlular bu sezon farklı maçlardaki pozisyonları hatırlatarak kendilerine uygulanan çifte standarta öfke kustu. Karadeniz ekibinde yöneticilerin de Uğurlu-Çakır ikilisine tepkili olduğu ifade edildi.

AYNI POZİSYONDA ÇALINAN PENALTILAR

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR

Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelenin 90. dakikasında Başakşehirli Skrtel, Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun yüzüne müdahalede bulundu. Kardeşler penaltıyı vermedi. VAR başındaki Yaşar Kemal Uğurlu, Kardeşler'i çağırdı. İnceleme sonrasında penaltı kararı çıktı. Maç 3-3 sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZE - FENERBAHÇE

Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken 85. dakikada Moroziuk'un dirseği Valencia'nın yüzüne geldi. Karşılaşmayı yöneten hakem Arda Kardeşler direkt penaltı noktasını gösterdi. Maçı 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

Maç 0-0 devam ederken 20. dakikada Marcao hava topu mücadelesinde Epureanu'nun başına temas etti. Orta hakem Arda Kardeşler maçı devam ettirdi. VAR hakemi Zorbay Küçük inceleme tavsiyesinde bulundu. Penaltı kararı çıktı. Giuliano kaçırdı. Maçı Galatasaray 3-0 kazandı.







ÇAYKUR RİZE - GALATASARAY

Karadeniz ekibinde Melnjak 45. dakikada hava topu mücadelesinde Emre Akbaba'ya dirsek temasında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu devam ettirdi. VAR hakemi Halil Umut Melet'in uyarısıyla Karaoğlan pozisyonu izledi ve penaltı çaldı. Galatasaray maçı 4-0 kazandı.

NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.