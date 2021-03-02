Sizin suçunuz yok

Avcı maç sonunda moralleri bozulan oyuncularıyla konuştu: Daha etkili olabilirdik. Suçunuz yok. Mağlubiyeti hak etmedik.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:55Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Bordo-mavili ekipte Fenerbahçe yenilgisi moralleri düşürdü. 7'de 7 yaparak büyük hava yaklalayan Trabzonspor sahasında Kanarya'yı da yenerek hem rakibini puan olarak yakalamak hem de zirve yarışından kopmamak istiyordu. Ancak Şenol Güneş Stadı'ndaki maç konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasında ise hüzün hakimdi. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle konuşarak "Sizin bir suçunuz yok. Çok daha efektif olabilirdik ama maçın nasıl bu skorla sonuçlandığını herkes görüyor" ifadelerini kullandı. USta hoca, öğrencilerinden morallerini bozmamalarını bir an önce Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmayı düşünmelerini istedi.