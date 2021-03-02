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Sizin suçunuz yok

Avcı maç sonunda moralleri bozulan oyuncularıyla konuştu: Daha etkili olabilirdik. Suçunuz yok. Mağlubiyeti hak etmedik.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:55 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Sizin suçunuz yok
Bordo-mavili ekipte yenilgisi moralleri düşürdü. 7'de 7 yaparak büyük hava yaklalayan sahasında 'yı da yenerek hem rakibini puan olarak yakalamak hem de zirve yarışından kopmamak istiyordu. Ancak 'ndaki maç konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Soyunma odasında ise hüzün hakimdi. Teknik direktör öğrencileriyle konuşarak "Sizin bir suçunuz yok. Çok daha efektif olabilirdik ama maçın nasıl bu skorla sonuçlandığını herkes görüyor" ifadelerini kullandı. USta hoca, öğrencilerinden morallerini bozmamalarını bir an önce ile oynanacak karşılaşmayı düşünmelerini istedi.
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