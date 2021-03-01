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- maçının ardından yerel basın ateş püskürdü! "Karanlık tipler..."

, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk etmiş ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından bordo-mavililerde gündem hakem oldu. Trabzon yerel basını Uğurlu'yu manşetlerine taşırken, "Karanlık tipler çaldı götürdü" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:05
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yerel basın ateş püskürdü! "Karanlık tipler..."

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında, 'un 1-0 mağlup olduğu maçının ardından 'Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi.

, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR'da ise Avrupa'nın en iyi 2'inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban'a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas'ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR'a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!", , "Hırsız VAR", "Süper Lig'de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor'u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR'da Çakır durdurdu",

, "Haram olsun size verilen paralar", "Fırtına'nın 7 maçlık galibiyet serisini ve VAR'da görev yapan bitirdi", Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar", ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.







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