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'un kabusu

bu sezon 6 yenilgisinin tamamını ekipleri karşısında aldı. En uzun galibiyet serisini de bitirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'un İstanbul kabusu

Bordo-mavililer bu sezon ekipleri karşısında bir türlü başarılı skorlar alamadı. Sezonun ilk yarısında İstanbul ekipleriyle oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden sadece 'ü deviren , ikinci devrede ise bu istatistiği lehine çevirmeye başlamıştı. ve 'den rövanşı alan devi, karşısında ise. tutunamadı. İlk devre 'de 3-1 kaybettiği rakibine sahasında da 1-0'lık skorla boyun eğdi. 'un bu mücadelede sadece skoru değil, oyunu da vermesi en dikkat çeken unsurdu. Bu sezon yenilgilerinin tamamını İstanbul ekipleri karşısında alan bordo-mavililer böylece şampiyonluk yarışında kritik puanlar yitirdiler.

EVİNDE 22 DEPLASMANDA 26

Trabzonspor bu sezon dış sahada evinden daha çok puan topladı. Bordo-mavililer iç sahada 22 puanda kalırken, deplasmanda ise 26 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

6 YENİLGİNİN 5'İ İÇERDE

Fırtına bu sezon 6 defa sahayı yenilgiyle terk ederken bunların 5'ini 'nda yaşadı. Beşiktaş, Başakşehir, , ve , bordo-mavili ekibi bu statta devirmeyi başardılar.

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