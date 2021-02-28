Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçına 4 değişiklikle çıktı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan maçına 4 değişiklikle çıktı

Son dakika Trabzonspor haberleri: 'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 19:23
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçına 4 değişiklikle çıktı

'in 27. haftasında sahasında 'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandığı maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kalede 'nun yerine 'a, savunmanın sağında sakatlanan Çörekçi'nin yerine 'a, 'in yerine Marlon'a, 'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi.

Takıma dönen , Hosseini, ile Abdulkadir Parmak da 21 kişilik maç kadrosuna alındı.

Bordo-mavili takımda, Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve kadroda yer almadı.

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