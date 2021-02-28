Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: ile 'nin karşı karşıya geldiği derbinin 58. dakikasında 'ın yerde kalmasının ardından bordo-mavililer penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal , Ganalı futbolcunun topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 20:51
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. ile , 'nda kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 58. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. 'a doğru gelen topa müdahale etti ve Ganalı yıldız yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Trabzonspor'da gözler maçın hakemi Yaşar Kemal 'ya çevrildi. Uğurlu, Ekuban'ın topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe kendi ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kullandı.

İşte o pozisyon...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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