Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında penaltı beklentisi! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelenin 58. dakikasında bordo-mavililer penaltı bekledi. Caleb Ekuban'a doğru gelen topa Gökhan Gönül müdahale etti ve Ganalı yıldız yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası Trabzonspor'da gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çevrildi. Uğurlu, Ekuban'ın topa elle temas ettiğini belirtti ve Fenerbahçe kendi ceza sahası içinden endirekt serbest vuruş kullandı.

İşte o pozisyon...











Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.