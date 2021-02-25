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'da maçı öncesi 10 eksik!

'in 27. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’in yanı sıra dinlendirilen antrenmanda yer almadı. Ayrıca , , , ve da antrenmanda yer almazken, ile ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:20
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 10 eksik!

, 'in 27'nci haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde saat 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in yanı sıra dinlendirilen antrenmanda yer almadı. Ayrıca , , , ve da antrenmanda yer almazken, ile ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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