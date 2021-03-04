Haberler Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor | Süper Lig maçı CANLI

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'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 16:43
Kasımpaşa Trabzonspor | Süper Lig maçı CANLI

'in 28. haftasında , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 'nın konuğu oluyor. Bordo mavililer, derbisinin yaralarını Kasımpaşa karşısında sarmak ve aynı zamanda zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 16:00'da başladı ve BeIN Sports

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, , Brecka, , , Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga.

TRABZONSPOR: , Serkan, , , , Berat, A. Parmak, , Nwakaeme, , .

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