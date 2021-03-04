Kasımpaşa Trabzonspor | Süper Lig maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Bordo mavililer, Fenerbahçe derbisinin yaralarını Kasımpaşa karşısında sarmak ve aynı zamanda zirve takibini sürdürmenin peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 16:00'da başladı ve BeIN Sports

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.