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Son dakika spor haberleri: Emircan Birinci ve A takıma çıktı

'de zirve yarışı veren alt yapısından yetiştirdiği genç oyunculara da şans vererek yetenekli gençlerine güvenmeye devam ediyor. Bordo mavili takımın 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Birinci ve 18 yaşındaki sağ beki , A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:54
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Emircan Birinci ve Taha Cevahiroğlu A takıma çıktı

Son yıllarda A takımda şans verdiği ve yurt dışına gönderdiği isimlerle takımlarının da dikkatlerini çeken, Abdülkadir Ömür ve gibi yıldız isimleri transfer gündeminde yer alan , iki genç ismini daha A takıma çıkardı. Bordo mavili takımın iki genç ismi Emircan Birinci ve teknik direktör 'nın isteğiyle A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı ve iki genç isim bugün takımla çalıştı. 'nın 28 Şubat-04 Mart tarihlerinde 'nde yapacağı kampa da davet edildi. Ayrıca Trabzonspor, U19 Milli Takımı'na , , ve 'da kiralık olarak forma giyen ile birlikte toplam 4 genç isimle en çok oyuncu gönderen takım oldu.

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