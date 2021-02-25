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Hazırlıklar sürüyor

'da derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Hazırlıklar sürüyor
derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. yönetiminde gerçekleşen idmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden idman grup çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililerde karantina süresi devam eden futbolcuların yanı sıra önceki gün ağrıları nedeniyle antrenmana katılmayan 'nın da salonda çalıştığı belirtildi.
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