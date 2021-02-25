Hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:48Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen idmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Ayak tenisi ile devam eden idman grup çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililerde karantina süresi devam eden futbolcuların yanı sıra önceki gün ağrıları nedeniyle antrenmana katılmayan Yusuf Sarı'nın da salonda çalıştığı belirtildi.