Hepiniz harikasınız

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesaplarından teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı öncesinde ve sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmaları yayınladı. İşte o önemli ifadeler:



MAÇTAN ÖNCE

"Onların kaygıları var. Siz kazanarak devam ediyorsunuz. Oyundan ve birbirinize yardım etmekten başka bir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunuzda, asla vazgeçmeyen bir grup olarak kazanıp geri dönüyorsunuz"



MAÇTAN SONRA

"Bize kaybedeceğimizi hiç düşündürmediniz. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz, kaliteli insanlarsınız. Sonuçlarını da alıyorsunuz. Ben de sizlerin hocası olmaktan gurur duyuyorum."