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Hepiniz harikasınız

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesaplarından teknik direktör 'nın Başakşehir maçı öncesinde ve sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmaları yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:59 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Hepiniz harikasınız

Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesaplarından teknik direktör 'nın Başakşehir maçı öncesinde ve sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmaları yayınladı. İşte o önemli ifadeler:

MAÇTAN ÖNCE
"Onların kaygıları var. Siz kazanarak devam ediyorsunuz. Oyundan ve birbirinize yardım etmekten başka bir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunuzda, asla vazgeçmeyen bir grup olarak kazanıp geri dönüyorsunuz"

MAÇTAN SONRA
"Bize kaybedeceğimizi hiç düşündürmediniz. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz, kaliteli insanlarsınız. Sonuçlarını da alıyorsunuz. Ben de sizlerin hocası olmaktan gurur duyuyorum."

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