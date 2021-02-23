Sıra Fenerbahçe’de

FENER'İ YAKALAMA ŞANSI
Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonunda sahasında 3. sıradaki Fenerbahçe ile puanlarını eşitlemeye çalışacak. Zirve yarışı yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak Karadeniz ekibi, maçı kazanması halinde puanını 51'e yükselterek rakibini yakalayacak. Trabzonspor, ligin 8. haftası sonunda rakibi karşısında 11 puan geriye düşmüştü.
İKİ MÜJDELİ HABER
Yedi koronavirüs vakası olan Trabzonspor'da dönüşler başladı. Dün saat 16.00'da takım komple teste tabi tutuldu. Karantinaları sona eren ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ile Arda Akbulut akşam takımla çalışmalara başladı.
PARMAK DERBİDE SAHADA OLACAK
31 Ocak'ta Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve son 4 maçta görev almayan Abdulkadir Parmak'ın F.Bahçe sınavına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Geçen hafta koşulara başlayan 26 yaşındaki orta sahanın bu hafta takıma dahil olması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden ve derbide görev almak isteyen 1.76 boyundaki futbolcu izin günlerinde dahi çalıştığı belirtildi.
BERAT IŞIL IŞIL
Devre arasında takıma katıldıktan sonra Trabzonspor'un en yüksek pas isabetiyle oynayan ismi olan Berat Özdemir, son Başakşehir deplasmanında da farkını gösterdi. 22 yaşındaki yıldız orta saha, maç boyunca attığı 15 uzun pasın 14'ünde isabet sağladı. Geldiğinden beri Baker, Abdulkadir Parmak ve Flavio ile merkezde görev yapan Berat, Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.